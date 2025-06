Zürich - Der Angriff der USA auf die Atomanlagen im Iran in der Nacht auf Sonntag dürfte zum Wochenbeginn an den Finanzmärkten weltweit Spuren hinterlassen. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Der Angriff verunsichere die Anleger und schüre die Nervosität, heisst es denn auch am Markt. Der Broker IG berechnet den SMI kurz nach 7 Uhr bei 11'790 Punkten, was ...

