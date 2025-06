EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

YOC AG MIT BESCHLEUNIGTEM UMSATZWACHSTUM IM ZWEITEN QUARTAL 2025 NACH VORLÄUFIGEN ZAHLEN Berlin, 23. Juni 2025 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) steigerte im ersten Halbjahr 2025 seine Umsatzerlöse auf Konzernebene nach vorläufigen IFRS-Zahlen um rund 10 % auf voraussichtlich 17,0 Mio. EUR bis 17,2 Mio. EUR (H1/2024: 15,5 Mio. EUR). Nachdem im ersten Quartal 2025 trotz eines insgesamt rückläufigen Marktumfelds ein Umsatzwachstum in Höhe von 3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 7,3 Mio. EUR (Q1/2024: 7,1 Mio. EUR) erzielt wurde, wird für das laufende zweite Quartal nunmehr ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Höhe von 15 % bis 18 % auf insgesamt 9,7 Mio. EUR bis 9,9 Mio. EUR erwartet. Die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres 2025 standen im Zeichen eines nachlassenden Wachstums im europäischen Werbemarkt. Makroökonomische Unsicherheiten führten zu einer spürbaren Dämpfung der Investitionsbereitschaft von Werbeausgaben. Die YOC AG erzielte im zweiten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum, das deutlich über dem allgemeinen Wachstum des europäischen Digitalwerbemarkts lag. Haupttreiber dieser Entwicklung war die konsequente Weiterentwicklung und Skalierung der programmatischen Handelsplattform VIS.X®, die durch technologische Innovationen und eine gesteigerte Automatisierung der Werbeprozesse eine deutlich höhere Monetarisierung ermöglicht. Die Umsatzentwicklung des ersten Halbjahres 2025 der YOC AG liegt im Rahmen der Gesamtjahresprognose 2025. Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: "Der Wachstumstrend des YOC-Konzerns kommt durch erweiterte Handelsfunktionalitäten unserer Technologieplattform VIS.X® zustande. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach unseren Produktlösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Im weiteren Jahresverlauf 2025 gehen wir von einer anhaltend positiven Umsatzdynamik aus." Die YOC AG wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2025 planmäßig am 18. August 2025 veröffentlichen. ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. KONTAKT YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.com www.yoc.com/de



