ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla anlässlich des Starts des Robotaxi-Dienstes in Austin von 190 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Anlegerinteresse sei hoch, schrieb Joseph Spak in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Tesla sei einzigartig gut aufgestellt für ein derartiges Angebot. In seinem Modell macht das Robotaxi nun alleine 99 US-Dollar je Aktie aus, während er dem gewohnten Elektroautogeschäft nur einen Wert von 25 Dollar je Anteil zuschreibt. Damit bliebe in seiner Kalkulation eine 180 Dollar große Lücke zum aktuellen Aktienkurs./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 20:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

© 2025 dpa-AFX-Analyser