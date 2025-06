Tesla hat seinen angekündigten "Robotaxi"-Service in Austin gestartet. Zum Einsatz kommen bis zu 20 Model Y, die in einem kleinen Teil der Stadt verkehren und einen Beifahrer als "Sicherheitsüberwacher" an Bord haben. Das eigentlich für diesen Dienst vorgesehene Cybercab soll später folgen. Tesla hat das vor einigen Tagen für den 22. Juni angekündigte Debüt seines "Robotaxi"-Services vollzogen. Allerdings ohne Medienrummel. Tesla-CEO Elon Musk verkündete ...

