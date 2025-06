Brüssel - Außenminister Johann Wadephul (CDU) erwartet in der neuen Woche wichtige Weichenstellungen für die globale Sicherheit. "Das wird eine entscheidende Woche für die Sicherheit in Europa und auch der Welt", sagte er am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.



Im Außenministerrat, dann auf dem Nato-Gipfel und später auch beim Europäischen Rat werde man gemeinsam in Europa "Beiträge dazu leisten, dass die Welt wieder sicherer wird". Dazu gehöre auch die Botschaft, die man am Freitag dem Iran in Genf übermittelt habe, dass Teheran bereit sein müsse, mit den USA direkt zu verhandeln. "Diese Botschaft wurde da noch nicht richtig verstanden und wir werden sie jetzt erneuern", so Wadephul.



Eine Verhandlungslösung sei dringender als je zuvor. "Und der Iran ist jetzt gefordert, auch bereit zu sein zu direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir im E3-Format werden dazu beitragen, was wir beitragen können", sagte der Minister. Er widersprach zugleich dem Eindruck, dass Europa in der Region keine Relevanz mehr habe: "Ich glaube, die Europäer haben einen starken Platz", sagte er. Man sei auch von den USA aufgefordert worden, im Gespräch zu bleiben. Europa habe eine "wesentliche Rolle" in der Diplomatie, so Wadephul.





