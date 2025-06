Hier ist, was Sie am Montag, den 23. Juni, wissen müssen:Die Märkte werden zu Beginn der Woche risikoscheu, da sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfen, nachdem die Vereinigten Staaten am Wochenende mehrere iranische Nuklearstandorte bombardiert haben. Die vorläufigen PMI-Daten (Einkaufsmanagerindex) für Juni aus der Eurozone, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...