Mehr Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr verhelfen dem größten Anteilseigner von TENCENT HOLDINGS zu grünen Vorzeichen an der Börse: Der Umsatz stieg von 6,43 Mrd. $ auf 7,18 Mrd. $ und übertraf damit die Analystenschätzung, die im Mittel bei 7,14 Mrd. $ lag. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 179 Mio. $ nach einem Verlust von 118 Mio. $. Nun können sich Anleger auf eine Dividende von 23 US-Cent freuen. Und auch über das Vorhaben, Just Eat Takeaway.com zu kaufen, was im Februar bereits bekannt geworden war. Für 4,29 Mr. $ Kaufpreis und durch den Verkauf eines Teils der TENCENT-Beteiligung kann die Essenslieferungssparte aufgestockt werden. Durch die Übernahme entsteht der weltweit viertgrößte Anbieter von Essenslieferungen, gemessen am Bruttotransaktionswert. Lecker!



