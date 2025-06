FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5268 (5315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 531 (584) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1105 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5000 (5500) PENCE - 'BUY' - CANACCORD STARTS SEPLAT ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNIPHAR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 375 (310) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3200 (2760) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIPLOMA PRICE TARGET TO 4500 (3950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS HARWORTH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - JEFFERIES STARTS HENRY BOOT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 262 PENCE - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 395 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 630 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES CONVATEC ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2950 (2650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1040 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SHORE CAPITAL STARTS SERICA ENERGY PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 221 PENCE - UBS RAISES MANCHESTER UNITED PRICE TARGET TO 27.50 (21.75) USD - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News