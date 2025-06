© Foto: X/Tesla

Tesla hat am Sonntag seinen ersten Robotaxi-Dienst in Austin/Texas gestartet - ein zentraler Bestandteil von CEO Elon Musks ambitionierten Plänen für autonome Fahrzeuge. Und er hat ein gewagtes Versprechen im Gepäck ...In der Vergangenheit war Musk dafür bekannt, bei diesem Thema Zeitpläne zu dehnen, Ziele zu überhöhen und gelegentlich sogar die Grenzen der Glaubwürdigkeit zu überschreiten. Der Elektroautobauer sollte das Programm ursprünglich bereits Anfang des Monats starten. Doch Musk kündigte in einem jüngsten Beitrag auf X ein neues Datum an und erklärte, Tesla-Manager seien "extrem sicherheitsbewusst, daher könne sich das Datum noch verschieben." Eine weitere Verzögerung hätte dem …