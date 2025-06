Lenovo hat sich erneut einen Platz in den Gartner Supply Chain Top 25 für 2025 gesichert und damit seine herausragenden Leistungen im Bereich Supply Chain Operations unter Beweis gestellt. Das Unternehmen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze und rangiert nun auf Platz acht unter den weltweit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Pharma, Automobil, FMCG und Technologie. Das Gartner-Ranking zeichnet Unternehmen aus, die sich durch eine konsequente Führungsrolle in der Supply-Chain-Strategie und -Umsetzung auszeichnen.

Lenovos Mission, intelligentere KI in jeden Haushalt und jede Branche zu bringen, gilt gleichermaßen für die digitale Transformation der eigenen Geschäftsabläufe, wo KI eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und dem Aufbau langfristiger Widerstandsfähigkeit in den globalen Abläufen und der Lieferkette des Unternehmens spielt.

"Bei Lenovo ist es unsere Mission, intelligentere KI für alle zu schaffen", sagte Che Min Tu, SVP und Group Operations Officer. "Um die Technologie zu entwickeln, die unsere Kunden erwarten, müssen wir in unserem eigenen Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen. Durch die Integration von KI in unsere globale Lieferkette können wir nicht nur die wachsende Nachfrage unserer Kunden bedienen, sondern auch das Kundenerlebnis verbessern und die Lieferzeiten in einem der wohl komplexesten und dynamischsten globalen Geschäftsumfelder verkürzen."

Die digitale Transformation des Unternehmens in den letzten acht Jahren konzentrierte sich auf die Rationalisierung der Planung, die Verbesserung der Beschaffung und der Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie die Verbesserung der Transparenz in der Logistik. Diese Veränderungen unterstützten auch die Umweltziele von Lenovo, indem sie die Verbesserungen in der Lieferkette mit den Verpflichtungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in Einklang brachten.

KI beschleunigt nun diese Fortschritte. Die Teams von Lenovo nutzen KI-gestützte Tools für schnellere Entscheidungen und tiefere Einblicke, während KI-Agenten gezielte Unterstützung zur effizienten Lösung von Problemen bieten. Diese Arbeit wurde von einem Team von über 75 Lenovo-Forschern, darunter 22 Doktoranden, durchgeführt, die eine Reihe von KI-Tools entwickelt haben, die die Ziele der globalen Lieferkette von Lenovo unterstützen.

In der globalen Lieferkette von Lenovo hat KI die Planungsgenauigkeit und Verantwortlichkeit erheblich verbessert, was zu effizienteren und kostengünstigeren Abläufen geführt hat. Die Einführung einer intelligenten Produktionsplanung hat den Planungsprozess rationalisiert und ermöglicht schnellere und reaktionsschnellere Produktionsentscheidungen.

"Der Einsatz von KI in unseren Systemen kommt letztendlich unseren Kunden zugute. Die KI-gestützte Analyse der Kundenzufriedenheit hat tiefere Einblicke in die Kundenbedürfnisse und wiederkehrende Probleme geliefert, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einer besseren Leistung im Bereich der Garantieleistungen geführt hat", so Guan Wei, SVP und Head of Global Supply Chain.

Die Lieferkette von Lenovo umfasst über 30 Produktionsstätten in 11 Märkten in den Regionen Asien-Pazifik, China, Europa, Naher Osten und Afrika, Nordamerika und Südamerika. Im Februar 2025 hat Lenovo in Zusammenarbeit mit Alat den Grundstein für eine neue Produktionsstätte in Riad, Saudi-Arabien, gelegt. Die neue Anlage soll 2026 in Betrieb gehen und Millionen von Laptops, Desktops und Servern für die Region produzieren. Die globale Produktionspräsenz von Lenovo bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, sodass das Unternehmen schnell reagieren und jede globale Situation effektiv meistern kann.

Ben Massie, Vice President of Global Supply Chain für die Infrastructure Solutions Group von Lenovo, sagte: "Da Lieferketten immer komplexer werden, reicht es nicht mehr aus, widerstandsfähig zu bleiben. Lenovo konzentriert sich nun darauf, 'antifragil' zu werden nicht nur Störungen zu widerstehen, sondern durch sie stärker zu werden."

Über das Gartner Supply Chain Top 25 Ranking und die Methodik

Das Supply Chain Top 25 Ranking umfasst zwei Hauptkomponenten: die Leistung des Unternehmens und die Einschätzung. Die Unternehmensleistung in Form von öffentlichen Finanz- und ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) stellt dar, wie die Unternehmen in den vergangenen drei Jahren abgeschnitten haben, während die Einschätzungskomponente einen Ausblick auf zukünftiges Potenzial bietet und die Führungsrolle in der Gemeinschaft der Lieferkette widerspiegelt. Diese beiden Komponenten werden zu einer Gesamtpunktzahl kombiniert.

Gartner erstellt eine Liste von Unternehmen aus einer Kombination der Fortune Global 500 und der Forbes Global 2000. In dem Bemühen, die Liste der bewerteten Unternehmen überschaubar zu halten, wurde ein allgemeiner Schwellenwert für den Jahresumsatz von 15 Mrd. USD angesetzt, und Unternehmen ohne physische Lieferketten sind ausgeschlossen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht über die Gartner Supply Chain Top 25 für 2025 hier.

Gartner Pressemitteilung: Gartner gibt am 18. Juni die Rangliste der Global Supply Chain Top 25 für 2025 bekannt

Gartner Insights: Die Gartner Supply Chain Top 25 für 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Gartner Research Advisory Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das Platz 248 des Fortune Global 500-Ranking belegt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit dem ambitionierten Ziel, intelligentere Technologien für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller auf ein umfassendes Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen aufgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250622700849/de/

Contacts:

Stuart Gill

T: +44 (0)7917 437 532

E: sgill@lenovo.com