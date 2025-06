Tesla hat am 22. Juni 2025 seinen ersten Robotaxi-Dienst in Austin gestartet - vorerst nur für ausgewählte Nutzer und mit Sicherheitsfahrern an Bord. CEO Elon Musk plant eine massive Ausweitung der autonomen Flotte auf eine Million Fahrzeuge bis Ende 2026. Trotz dieses technologischen Durchbruchs bleibt die Tesla-Aktie unter Druck und Analysten blicken gespannt auf die nächsten Schritte.Startschuss in Austin: Teslas Robotaxis rollen - mit ...

