Berlin - Die CDU will ihren nächsten Bundesparteitag kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg in Stuttgart abhalten.



Bei den Gremiensitzungen am Montag sei man in die Terminierung für das kommende Jahr gegangen, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im Konrad-Adenauer-Haus. "Wir werden unseren Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart abhalten." Das sei dann wenige Tage vor der ersten wichtigen großen Wahl 2026 in Baden-Württemberg.



Anfang des Jahres werde man zudem am 9. und 10. Januar in Mainz die Bundesvorstandsklausur abhalten. "Mainz, weil das die nächste Wahl ist im nächsten Jahr nach Baden-Württemberg, nämlich Rheinland-Pfalz." Die Klausurtagung des Präsidiums finde in diesem Jahr am 19. und 20. Oktober in Berlin statt, so Linnemann.





