23.06.2025 / 14:05 CET/CEST

Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Bericht Q1 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.06.2025 Kursziel: € 31,32 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

JDC mit erneutem Rekordquartal Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat mit einem Umsatz von € 62,2 Mio. (+16,7%) das stärkste Q1 in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Das Konzern-EBIT stieg auf € 3,472 Mio. (+37,6%). Die liquiden Mittel i.H.v. € 29,5 Mio. übersteigen die zinstragenden Verbindlichkeiten (knapp € 20 Mio.) deutlich und halten der JDC die Option offen, auch weiterhin das Wachstum durch Zukäufe zu beschleunigen. Bedingt durch Aktivitäten von Private Equity-Investoren sind die Target-Bewertungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Durch die Kombination von (organischem) Wachstum und der Skalierung der eigenen Plattform, ist die JDC-Aktie bei einem EV/Umsatz 2025 von 1,18 (Peer Group-Median: 3,7) ein in unseren Augen attraktives Investment. Unsere aktualisierte DCF- und Peer-Bewertung impliziert im Mittel einen Fairen Wert von € 31,32 pro Aktie. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32888.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



