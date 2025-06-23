Anzeige
Mehr »
Montag, 23.06.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Einmalige Gelegenheit?: Eines der aufregendsten Junior-Goldexplorationsprojekte in Australien im Fokus!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DZG2 | ISIN: US14216R1014 | Ticker-Symbol: W2J
Tradegate
23.06.25 | 15:11
0,404 Euro
+1,31 % +0,005
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CARISMA THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CARISMA THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3600,38316:11
0,3620,38516:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CARISMA THERAPEUTICS INC
CARISMA THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARISMA THERAPEUTICS INC0,404+1,31 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.