Dienstag, 25.11.2025
Goldrausch 2.0: 60% Insideranteil - warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Indizes
Kurs
Aktien
Kurs
Fonds
Kurs
Devisen
Kurs
Rohstoffe
Kurs
Themen
Kurs
WKN: A41H6V | ISIN: US62526P8775 | Ticker-Symbol: 1N5
Frankfurt
16.09.24 | 15:30
0,120 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BOLLINGER INNOVATIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOLLINGER INNOVATIONS INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASCOT RESOURCES
ASCOT RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASCOT RESOURCES LTD0,004-48,78 %
ASTRID INTELLIGENCE PLC0,0010,00 %
BOLLINGER INNOVATIONS INC0,1200,00 %
CARISMA THERAPEUTICS INC0,028+1,82 %
GORE GERMAN OFFICE REAL ESTATE AG0,0100,00 %
GULF RESOURCES INC4,150-100,00 %
KR1 PLC0,298-0,67 %
MVISE AG0,490-10,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.