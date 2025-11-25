The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2025
ISIN Name
CA04364G1063 ASCOT RES LTD
DE0006204589 MVISE AG O.N.
DE000A3EX3G0 GORE GERM.OFF.R.E. NA ON
GB00BK964W87 ASTRID INTELLI. LS -,0001
IM00BYYPQX37 KR1 PLC LS -,0019
US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC.
US40251W5076 GULF RES INC. O.N.
US62526P8775 BOLLINGER INNOV. INC.
