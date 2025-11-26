The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2025
ISIN Name
CA74141E1043 Preveceutical Medical Inc.
AU000000VG15 Regal Partners Global Investments Ltd.
CH0033361673 U-BLOX HOLDING SF 11,50
DE000A1E89S5 READCREST CAPITAL AG O.N.
DE000A3EX3G0 GORE GERM.OFF.R.E. NA ON
GB00BK964W87 ASTRID INTELLI. LS -,0001
KYG236271055 SHELF DRILLING LTD
USG23618AG91 SHELF DR.HLD 23/29 REGS
