The following instruments on XETRA do have their first trading 27.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.11.2025
Aktien
1 CNE100003KK7 Rizhao Port Jurong Co. Ltd.
2 CA13585U1093 Canadian Gold Resources Ltd.
3 US14280C1053 Carlsmed Inc.
4 JP3218500001 COVER Corporation
5 CA25245D1033 Diagnamed Holdings Corp.
6 AU0000265324 Evergreen Lithium Ltd.
7 AU0000100901 Strickland Metals Ltd.
8 CA88831L2021 Titan Mining Corp.
9 FR0014012K95 Eutelsat Communications S.A. BZR
10 CA74143C1068 Preveceutical Medical Inc.
11 DE000A0LE3J1 Readcrest Capital AG
12 AU0000434920 Regal Partners Global Investments Ltd.
Anleihen/ETF
1 PTEDP6OM0007 EDP S.A.
2 XS3241801847 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.
3 XS3241802811 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.
4 FI4000597844 Tokmanni Group Corp.
5 DE000A460NB7 DS Investor GmbH
6 XS3199474852 Al Jawaher Assets Company SPC
7 XS3215466411 BMS Ireland Capital Funding DAC
8 XS3239222501 Elisa Oyj
9 USG3040LAB83 Energuate Trust
10 XS3218687625 ForteBank JSC
11 XS3227715334 Gulf International Bank-Saudi Arabia
12 XS3238212164 Magnum ICC Finance B.V.
13 XS3238400249 Magnum ICC Finance B.V.
14 US66989HBA59 Novartis Capital Corp.
15 NO0012921172 Odfjell Rig III Ltd.
16 USP7924AAC29 Pluspetrol S.A.
17 DE000A3MQT71 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
18 DE000A2GS4L4 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
19 DE000A3MQT22 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
20 DE000A2GS4G4 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
21 DE000A2GS4F6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
22 DE000A2GS4E9 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
23 DE000A2GS4K6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
24 DE000A3MQT89 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
25 DE000A2GS4M2 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
26 DE000A2GS4J8 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
27 DE000A3MQT63 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
28 DE000A3MQT48 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
29 DE000A3MQT06 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
30 DE000A12T3S0 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
31 DE000A12T3U6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
32 US872652AB83 TPG Operating Group II L.P.
33 XS3243417220 United Overseas Bank Ltd.
34 XS3239159034 HSBC Holdings PLC
35 IE0000ZL1RD2 Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF
36 IE000BVD0KE7 Global X DAX Covered Call UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.11.2025
Aktien
1 CNE100003KK7 Rizhao Port Jurong Co. Ltd.
2 CA13585U1093 Canadian Gold Resources Ltd.
3 US14280C1053 Carlsmed Inc.
4 JP3218500001 COVER Corporation
5 CA25245D1033 Diagnamed Holdings Corp.
6 AU0000265324 Evergreen Lithium Ltd.
7 AU0000100901 Strickland Metals Ltd.
8 CA88831L2021 Titan Mining Corp.
9 FR0014012K95 Eutelsat Communications S.A. BZR
10 CA74143C1068 Preveceutical Medical Inc.
11 DE000A0LE3J1 Readcrest Capital AG
12 AU0000434920 Regal Partners Global Investments Ltd.
Anleihen/ETF
1 PTEDP6OM0007 EDP S.A.
2 XS3241801847 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.
3 XS3241802811 Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.
4 FI4000597844 Tokmanni Group Corp.
5 DE000A460NB7 DS Investor GmbH
6 XS3199474852 Al Jawaher Assets Company SPC
7 XS3215466411 BMS Ireland Capital Funding DAC
8 XS3239222501 Elisa Oyj
9 USG3040LAB83 Energuate Trust
10 XS3218687625 ForteBank JSC
11 XS3227715334 Gulf International Bank-Saudi Arabia
12 XS3238212164 Magnum ICC Finance B.V.
13 XS3238400249 Magnum ICC Finance B.V.
14 US66989HBA59 Novartis Capital Corp.
15 NO0012921172 Odfjell Rig III Ltd.
16 USP7924AAC29 Pluspetrol S.A.
17 DE000A3MQT71 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
18 DE000A2GS4L4 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
19 DE000A3MQT22 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
20 DE000A2GS4G4 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
21 DE000A2GS4F6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
22 DE000A2GS4E9 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
23 DE000A2GS4K6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
24 DE000A3MQT89 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
25 DE000A2GS4M2 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
26 DE000A2GS4J8 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
27 DE000A3MQT63 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
28 DE000A3MQT48 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
29 DE000A3MQT06 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
30 DE000A12T3S0 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
31 DE000A12T3U6 Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
32 US872652AB83 TPG Operating Group II L.P.
33 XS3243417220 United Overseas Bank Ltd.
34 XS3239159034 HSBC Holdings PLC
35 IE0000ZL1RD2 Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF
36 IE000BVD0KE7 Global X DAX Covered Call UCITS ETF
