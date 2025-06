Der E-Autohersteller verkündete am Freitag, dass er seine erste netzgebundene Energiespeicherstation in China in der Nähe von Shanghai errichten will. Die Speicherstation basiert auf den Megapack-Batterien, die Tesla in seiner Batteriefabrik in Shanghai seit Februar herstellt. Laut chinesischen Presseberichten wurde am Freitag eine Vereinbarung über eine Investition von 4 Mrd. Yuan (rund 557 Mio. $) von Tesla, der China Kangfu International Leasing Co und der Lokalregierung von Shanghai unterzeichnet.







