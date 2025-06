Ein Änderungsantrag, der in der Nationalversammlung mit den Stimmen der Rechten und der extremen Rechten angenommen wurde, sieht ein Moratorium für neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Frankreich vor. Vor der finalen Abstimmung am Dienstag rufen Gewerkschaften und Politiker zu einem Aufbäumen auf und fordern die Abgeordneten auf, dem Gesetz nicht zuzustimmen. von pv magazine Frankreich Nachdem am Donnerstag per Änderungsantrag ein Moratorium für "die Prüfung, Genehmigung und Errichtung jedes neuen Projekts einer Stromerzeugungsanlage, die die mechanische Energie des Windes nutzt, sei es ...

