Nach Angaben zweier US-Beamter berichtete Reuters am Montag, dass die USA ein hohes Risiko für eine iranische Vergeltung gegen die US-Truppen in naher Zukunft einschätzen und fügte hinzu, dass die USA weiterhin eine diplomatische Lösung anstreben, so Reuters.Einer der Beamten sagte gegenüber Reuters, dass eine iranische Vergeltung bereits am nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...