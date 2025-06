Die Goldpreise ziehen sich zurück, trotz der Bedenken hinsichtlich der US-Angriffe auf iranische Nukleareinrichtungen am Wochenende.Iran droht, die Straße von Hormuz zu schließen, was Inflationsängste schürt, die Ölpreise erholen sich.XAU/USD kann Gewinne trotz steigender geopolitischer Risiken nicht ausweiten. Gold (XAU/USD) handelt am Montag in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...