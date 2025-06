ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Baustoffhersteller Holcim hat am Montag seine Aufspaltung vollzogen. Die Papiere von Amrize - in diese Firma wurde das nordamerikanische Geschäftssegment ausgegliedert - kosten am Nachmittag in Zürich 40,18 Schweizer Franken. Für die Aktien von Holcim wurden knapp 54 Franken gezahlt.

Investoren hoffen dann auf einen deutlichen Anstieg der Bewertung. Denn es wird angenommen, dass Amrize ähnlich hoch bewertet wird wie vergleichbare Unternehmen in der US-Bauindustrie. Und diese Bewertung liegt höher als bei europäischen Konzernen, weil Amrize als fokussiertes US-Infrastruktur-Wachstumsunternehmen gilt.

Amrize ist mit einem Anteil von jeweils rund 40 Prozent am Umsatz und am operativen Gewinn an der bisherigen Holcim die etwas kleinere "Schwester". Dafür verfügt das Unternehmen über etwas höhere Margen und hegt Wachstumsambitionen. Amrize will nicht zuletzt von den Infrastrukturprogrammen der US-Regierung profitieren.

In der Summe geht die Rechnung des Managements bisher auf: Amrize und Holcim bringen zusammen rund 94 Franken auf die Waage - knapp mehr als der vergangenen Freitag letztbezahlte Preis für die "alte" Holcim.

Die Amrize-Aktien wurden hierzulande unter dem Tickersymbol "AMRZ" direkt in den bedeutendsten Schweizer Aktienindex SMI aufgenommen. Damit sind dort neu 21 Titel im SMI enthalten. Dies bleibt laut der Börse - aus technischen Gründen - bis zum 19. September so. Nach der jährlichen Indexrevision soll der SMI wieder nur 20 Titel enthalten./ra/uh/AWP/mis