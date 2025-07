DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Amrize nach Analystenempfehlung gesucht

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Von den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen kamen keine positiven Impulse; sie waren im Juni im erwarteten Rahmen gestiegen. Beobachtern zufolge sprachen sie dafür, dass die US-Notenbank zunächst an ihrer abwartenden Haltung festhalten und von baldigen Zinssenkungen absehen wird. Der deutsche ZEW-Index erholte sich zwar stärker als erwartet, setzte aber ebenfalls keine Akzente. Zum Zollstreit gab es am Dienstag keine bedeutenden neuen Nachrichten.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.901 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,11 (zuvor: 14,14) Millionen Aktien.

Anleger trennten sich von den am Vortag gesuchten defensiven Aktien wie Nestle (-0,9%), Novartis (-0,4%), Roche (-1,1%) oder Swisscom (-0,8%).

Die Liste der Gewinner wurde von Amrize angeführt, die nach einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um 1,6 Prozent zulegten.

Die Aktie der UBS legte um 0,1 Prozent zu. Von den drei US-Großbanken, die am Dienstag Zahlen vorlegten, überzeugte lediglich JP Morgan, während die Quartalsausweise von Wells Fargo und Citigroup Licht und Schatten enthielten.

Partners Group schlossen 0,1 Prozent höher. Das Unternehmen wird nach Handelsschluss am Dienstag Zahlen vorlegen.

Richemont zeigten sich vor der für Mittwoch angekündigten Veröffentlichung von Umsatzdaten 0,4 Prozent im Plus.

Unter den Nebenwerten verbesserten sich Acelleron um 8,6 Prozent, nachdem die ABB-Abspaltung die Jahresumsatzprognose erhöht hatte. ABB gewannen 1,4 Prozent.

