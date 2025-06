Osnabrück - In Osnabrück hat es am Montagmittag in der Windhorststraße einen Schusswechsel vor einem Wohnhaus gegeben. Dabei wurden zwei Menschen tödlich verletzt, wie die Polizei Osnabrück mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem männlichen Opfer um den Täter handeln. Die weiteren Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und führt Maßnahmen am Tatort durch.



Aufgrund des Einsatzes kommt es in der Windhorststraße und angrenzenden Bereichen zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen. Die Polizei sagte, dass der Vorfall in keinem Zusammenhang mit der nahegelegenen Schule stehe.





