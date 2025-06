© Foto: Silas Stein/dpa

Die Analysten sind sich sicher: Netflix sticht unter den Wettbewerbern hervor und lässt sie hinter sich. Zudem hängt eine neue Kooperation in Frankreich die Konkurrenz weiter ab. Fazit: Kursziel wird drastisch erhöht."Durch die Zusammenarbeit mit dem führenden französischen Fernsehsender geben wir Konsumenten in Frankreich noch mehr Gründe, täglich zu Netflix zu kommen - und bei uns zu bleiben". Das sagt Greg Peters, Co-CEO von Netflix, bereits am 12. Juni 2025 auf der Founders Forum Global Conference in Great Tew, UK. Dort präsentierte er auch das neue Kooperationsmodell mit dem französischen Sender TF1. TF1 erreicht mit seinen linearen Sendern monatlich 58 Millionen Zuschauer und zählt 35 …