© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Rheinmetall landet einen Millionen-Deal in China - der Kunde bleibt geheim. Die Hightech-Komponenten sollen Hybrid-Fahrzeuge aufrüsten. Die Aktie geht am Montag dennoch auf Talfahrt. Rheinmetall hat einen Großauftrag eines führenden chinesischen Herstellers für alternative Antriebstechnologien erhalten. Der DAX-Konzern wird künftig elektronische Drosselklappen und Differenzdruckventile liefern - Komponenten, die für Hybrid- und Range-Extender-Fahrzeuge optimiert wurden. Das Volumen liegt laut Unternehmen im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Produktion startet Anfang 2026 im Pierburg-Werk im chinesischen Kunshan. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Der Name des Kunden bleibt …