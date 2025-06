Zürich - Der US-Dollar ist im späten Nachmittagshandel unter Druck geraten. So notiert das Euro/Dollar-Paar derzeit bei 1,1531 Dollar nach 1,1455 Dollar am Mittag. Auch zum Franken steht der «Greenback» höher bei 0,8159 Franken nach 0,8189 Franken am Mittag. Der Euro kostet am späten Nachmittag indes 0,9404 Franken. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu tieferen 0,9382 Franken gehandelt. Momentan sind die Augen der Anleger ...

