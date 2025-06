Doha - Der Iran hat offenbar einen Angriff auf die US-Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar gestartet.



Berichten zufolge waren am Montagabend Explosionen in Katar zu hören und Raketen am Himmel zu sehen. Iranische Staatsmedien bestätigten den Angriff. Es handle sich um die "mächtige und siegreiche" Antwort auf die US-Attacken vom Wochenende, teilte die staatliche Tasnim-Agentur mit.



Die US-Regierung und das Verteidigungsministerium überwachten die potenziellen Bedrohungen für den Stützpunkt genau, hieß es aus Washington. Man sei sich der Bedrohungen bewusst und beobachte diese genau.



Auch in der US-Luftwaffenbasis Ain al-Asad im Irak wurde das Luftverteidigungssystem aktiviert, da ein möglicher Angriff befürchtet wurde. Der Iran hatte zuvor mit Vergeltung gedroht, nachdem die USA iranische Nuklearanlagen angegriffen hatten.





