Washington - Israel und der Iran haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand vereinbart. "Herzlichen Glückwunsch an alle", schrieb Trump in einer Textnachricht auf seinen Social-Media-Profilen.



Der Waffenstillstand trete demnach gegen 7 Uhr Ortszeit in Israel und dem Iran (6 Uhr deutscher Zeit) in Kraft, wenn die beiden Länder "ihre letzten laufenden Missionen abgeschlossen haben", so Trump. Er gratuliere beiden Ländern, Israel und dem Iran, "dass sie die Ausdauer, den Mut und die Intelligenz bewiesen haben, den sogenannten '12-Tage-Krieg' zu beenden", so der US-Präsident.



Und weiter: "Dieser Krieg hätte noch Jahre andauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können, aber das tat er nicht und wird es auch nie tun. Gott segne Israel, Gott segne den Iran, Gott segne den Nahen Osten, Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika und Gott segne die Welt."





© 2025 dts Nachrichtenagentur