Aktie stabil unterwegs: Jabil: Der unsichtbare Gigant der Elektronikfertigung

Mit einer Marktskapitalisierung von 22 Milliarden US-Dollar zählt Jabil nicht zu den Riesen am amerikanischen Aktienmarkt. Dabei ist der Konzern eine feste Größe in seiner Branche. Anleger sollten aufmerksam werden! Jabil Inc. zählt zu den größten Auftragsfertigern der Welt - und doch bleibt der US-Konzern außerhalb von Fachkreisen weitgehend unbekannt. Das 1966 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Petersburg, Florida, entwickelt, produziert und assembliert elektronische Komponenten, Geräte und Systeme für globale Kunden aus Industrie, Telekommunikation, Medizin, Automotive und Konsumgüterwirtschaft. Im Mittelpunkt steht dabei ein Modell der diskreten Fertigung im Auftrag - …

