Die Spargelernte 2025 ist in Niedersachsen größtenteils positiv verlaufen: Die Qualität des Edelgemüses war durchweg gut, die Preise waren stabil. Die Erntemenge dürfte wohl etwas niedriger ausfallen als zunächst erwartet. Dies teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) am Montag (23.06.2025) in Oldenburg mit. Am Johannistag (24. Juni) endet traditionell...

Den vollständigen Artikel lesen ...