GBP/USD stärkt sich auf fast 1,3560 in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag. Dovishe Kommentare der Fed belasten den US-Dollar. Trump kündigte einen vollständigen und totalen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran an. Das Währungspaar GBP/USD gewinnt während der frühen europäischen Sitzung am Dienstag an Fahrt und nähert sich 1,3560, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...