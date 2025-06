hier

Die Analysten von BARCLAYS hoben die Aktie von "Untergewichten" auf "Übergewichten" an, mit einem neuen Kursziel von 11?€ nach 7,70 € zuvor, was einem Aufwärtspotenzial von über 70?% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Grundlage dieser Neubewertung ist ein überarbeitetes Bewertungsmodell auf Basis verzinster Cashflows, welches die deutliche Verbesserung der Finanzlage seit der Pandemie stärker berücksichtigt. Trotz strategischer Vorbehalte - etwa zur Partnerschaft mit RYANAIR oder dem Ausbau dynamischer Pauschalangebote - betont Barclays die operativ robuste Entwicklung, den klaren Schuldenabbau und die Rückkehr der Kapitaldienstfähigkeit. Die Bewertung sei so niedrig, dass man nicht einmal an die strategische Vision glauben müsse, um konstruktiv auf die Aktie zu blicken.