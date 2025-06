WTI zieht zum zweiten Tag in Folge starke Verkäufer an, während des Waffenstillstands zwischen Israel und Iran.Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juli belasten den USD, was dem Rohstoff Unterstützung bietet.Händler erwarten die Aussage von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell für neuen Schwung.Die Preise für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...