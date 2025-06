NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 62,00 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Internet-Holdinggesellschaft habe zuletzt sehr robuste Geschäftszahlen abgeliefert, welche den strategischen Einfluss des neuen Chefs Fabricio Bloisi widerspiegelten, schrieb Marcus Diebel in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch die Neubesetzung des Finanzchef-Postens durch Nico Marais zeitige bereits deutliche Verbesserungen in Form einer besseren Barmittelentwicklung und der künftigen Profitabilitätsziele./gl/ag



ISIN: NL0013654783

