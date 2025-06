Vancouver, BC - 24. Juni 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen"), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), freut sich eine neue Enterprise Venture-Partnerschaft zwischen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd und Standard Strategies Pte Ltd. ("Standard Strategies"), einem in Singapur ansässigen Technologieunternehmen, bekannt zu geben, das sich auf die strategische Vermögensverwaltung für Bitcoin für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.

Das Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft Kora AI (Singapur) "KORA" entwickelt, einen KI-gestützten Handelsagenten, der sich auf DeFi konzentriert. KORA wurde entwickelt, um Märkte zu überwachen, Signale zu analysieren und die Handelsstrategie rund um die Uhr anzupassen; in Ländern, in denen das regulatorische Umfeld für KI-gestützte Handelsagenten geeignet ist, kann KORA auch für Einblicke oder Ausführungsvorschläge verwendet werden.

Pioneer beabsichtigt, die KORA-Plattform strategischen Partnern und Dritten im Rahmen kommerzieller Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen. Einnahmen können durch Lizenzierung, White-Label-Einsätze oder zugangsbasierte Modelle erzielt werden, die wiederkehrende Abonnements oder nutzungsabhängige Gebühren beinhalten können. Pioneer beabsichtigt derzeit nicht, KORA Endverbrauchern direkt anzubieten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig.

Diese Partnerschaft markiert den ersten privaten Beta-Unternehmenseinsatz von KORA und ist ein wichtiger Meilenstein in Koras Beta-Entwicklung für institutionelle Infrastruktur. Im Rahmen der Partnerschaft wird Kora die KI-gestützte Automatisierung von Standard Strategies auf die Verwaltung von Rücklagen unter programmierbaren, risikobewussten Parametern ausweiten und so passive Rücklagen effektiv in ein intelligentes Kapitalsystem umwandeln.

Im Rahmen der Venture-Partnerschaft erhält Kora 90.000 Stammaktien von Standard Strategies, was einer Minderheitsbeteiligung von 9 % entspricht. Kora wird weiterhin eine aktive Rolle bei der Entwicklung von KI-Agenten spielen, um eine strategische Ausrichtung und kontinuierliche Innovation mit dem Ziel einer langfristigen Skalierung von kapitalwirksamen Einkommensströmen zu gewährleisten.

"Die Zusammenarbeit von Kora mit Standard Strategies ist ein grundlegender Schritt zur Validierung von KORA auf institutioneller Ebene", sagte Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry. "Dieser Beta-Einsatz bringt unsere KI-Agenten-Infrastruktur in die Vorstandsetage, wo Krypto-Treasury-Strategien für börsennotierte Unternehmen immer wichtiger werden."

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese strategische Unternehmenspartnerschaft wertvolle Daten zur Produkt-Markt-Anpassung liefern wird und es dem Unternehmen ermöglicht, die Infrastruktur von Kora über mehrere Unternehmen und institutionelle Partner zu skalieren.

Über PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG), (ISIN: CA7235371068, WKN: A411W8, SYM: 6NU0) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi) vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd hat Pioneer KORA, ein KI-gestütztes Produkt mit DeFi-Schwerpunkt, das sich derzeit in der privaten Beta-Testphase befindet, entwickelt. Das Unternehmen hält strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Strategien für digitale Vermögensreserven vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, TAO Alpha Plc und Supernova Digital Assets Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

mailto:ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

