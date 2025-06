NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 15,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausgangslage sei gegenüber dem ersten Quartal unverändert, schrieb David Adlington in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal. Im Bereich Diagnosis & Treatment seien die Vergleichswerte weiter hoch und im Segment Personal Health halte der Lagerbestandsabbau in China an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 18:48 / BST





ISIN: NL0000009538

