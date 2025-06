Das Rennen im All nimmt Fahrt auf: Wie Amazon am Montag bekanntgab, wurde eine zweite Gruppe seiner Kuiper-Internetsatelliten von der Space Coast in Florida erfolgreich ins All befördert. Das Ziel ist der Aufbau eines eigenen Netzwerks in der Erdumlaufbahn in direkter Konkurrenz zu Elon Musks Starlink.Der Start der 27 Raketen erfolgte am Montagmorgen um 6:54 Uhr Ortszeit von der Cape Canaveral Space Force Station. Die Satelliten wurden an Bord einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance (ULA) ...

