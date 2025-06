Die Aktie des brasilianischen Ölkonzerns Petrobras hat sich zuletzt spürbar erholt. In den letzten beiden Wochen zogen die Kurse um über +15% an. Profitieren kann der Anteilsschein vom Ölpreisanstieg infolge der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Ist die Aktie weiterhin kaufenswert oder bereit für eine Korrektur? Ölpreise ziehen an Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gen Süden bewegt. Seit den ...

