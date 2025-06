Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 23.651 Punkten berechnet, ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, Siemens und Sartorius, am Ende E-On, RWE und Rheinmetall.



"Die derzeitige Waffenruhe im Iran-Israel-Krieg und der potenziell anschließende Waffenstillstand lässt die Investoren wieder mutiger werden", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Insbesondere die stark fallenden Rohölpreise verhelfen den Marktteilnehmern zu einer verhalten positiveren Sichtweise auf die weitere globale konjunkturelle Entwicklung." Zwischenzeitlich befanden sich 39 der Dax-40-Konzerne auf der Gewinnerliste. "Lediglich die Rüstungsaktien sind derzeit weniger gefragt und leiden unter Gewinnmitnahmen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1608 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8615 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,88 US-Dollar, das waren 260 Cent oder 3,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





