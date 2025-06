Chinas installierte Photovoltaik-Leistung hat die Marke von 1 Terawatt überschritten, was einen historischen Meilenstein weltweit darstellt. Allein im Mai sind in China fast 93 Gigawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen dazugekommen, aber Analysten warnen, dass sich das Tempo in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen könnte. von pv magazine Global Nach Angaben der Nationalen Energiebehörde (NEA) hat die kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung Chinas die Marke von 1 Terawatt überschritten. Bis Ende Mai 2025 sind demnach 1,08 Terawatt (1080 Gigawatt) erreicht worden, was einem Anstieg von 56,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...