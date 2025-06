Amazon erweitert seine europäische Flotte um weitere rund 5.000 Elektro-Transporter von Mercedes-Benz Vans. Die vollelektrischen eVito und eSprinter sollen in fünf Ländern an Amazons Lieferpartner übergeben werden. Darunter auch Deutschland. Die Auslieferung der knapp 5.000 Einheiten wird laut Mercedes-Benz Vans "in den kommenden Monaten" beginnen. Zu etwa Dreiviertel hat Amazon eSprinter bestellt, zu rund einem Viertel eVito Kastenwagen. Als Zielmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...