Der SDAX-Aufstieg von Stratec am 25. Juni 2025 erhöht die Sichtbarkeit des Unternehmens im Vorfeld der mwb research Health Care Conference am 1. Juli, bei der CEO Markus Wolfinger die strategische Ausrichtung des Unternehmens vorstellen wird. Die Veranstaltung bietet einen zeitlich passenden Einblick in Stratecs Neuausrichtung auf margenstarke, dienstleistungsbasierte Umsätze und Plattformentwicklungen. Investoren werden zur Anmeldung unter research-hub.de/conference/health-care-conference eingeladen. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit einer bereinigten EBIT-Marge von 10-12%. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 32,50 EUR, was ein attraktives Aufwärtspotenzial impliziert. Sie sehen den SDAX-Aufstieg als möglichen Katalysator für gesteigertes Investoreninteresse und eine Neubewertung der Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE





