FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2790 (2770) PENCE - 'OW' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC RAISES DIALIGHT TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 220 (190) PENCE - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS ON THE BEACH GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 340 PENCE - STIFEL CUTS BUNZL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2600 PENCE - UBS STARTS TATE & LYLE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 590 PENCE



