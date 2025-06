Am Sonntag erfolgte der Startschuss für Teslas Robotaxi-Dienst. Seitdem spulen zwischen zehn und 20 Fahrzeuge des Elektroauto-Pioniers in Austin Meile für Meile ab. In der Robotaxi-Flotte sehen viele Analysten einen Gamechanger für Elon Musk und sein Team. Die Aktie machte am Montag einen Sprung um 8,2 Prozent nach oben. Das war der größte Anstieg innerhalb eines Tages für die Aktie seit dem 25. April.Am 22. Juni erfolge der Rollout von mehreren Robotaxis unter dem Tesla-Label in Austin (Model Y ...

