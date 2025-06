Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Juni 2025

Juni 2025 -

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu einem leichten Rückgang von -1,4 %. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 beträgt die Wertentwicklung -4,0 %.

Status Quo

Die Erholung der europäischen und amerikanischen Aktienmärkte setzte sich im vergangenen Monat fort. Parallel dazu zeigte der US-Dollar weitere Schwäche bis an seinen Widerstand bei 1,16 US-$/€.

Kurzfristige Volatilität entstand am vergangenen Wochenende, als Israel den Iran angriff.

Anleihen waren - insbesondere in Euro nach der weite-ren EZB-Zinssenkung - tendenziell gefragt, sodass die Renditen über alle Laufzeiten hinweg leicht zurückgingen.

Gold - mit einem kurzfristigen Chartverlauf ähnlich dem von EUR/USD - befin-det sich weiterhin im Aufwärtstrend und hat einen rechten Wimpel mit dem All-Time-High bei 3.499 US-$/Unze gebildet.

Outlook

Aktien "Back on Track" - USD im Fokus!

Wir gehen weiterhin von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends an den Aktienmärkten aus, der im Okto-ber 2022 begonnen hat - und zwar in Form einer überdehnten Fortführung der laufenden Welle 3. Das bedeutet: Wir erwarten lediglich kleinere Rücksetzer, die medial und politisch rasch wieder in Richtung steigender Kurse umgelenkt werden.

Ob unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch eine klassische Welle 4 entstehen wird oder ob sich stattdessen eine überlange Welle 3 bis 2027/28 ausbildet - die dann direkt in eine fünfwellige Abwärtskorrektur übergeht - lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Dieses Szenario halten wir jedoch als Plan B für nicht unwahrscheinlich.

Unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien, sowie unsere deutlich untergewichtete Position in Europa, haben wir unverändert beibehalten.

Die breite wirtschaftliche Dynamik lässt Aktien tendenziell attraktiver erscheinen als Anleihen, sodass wir unser Engagement in langlaufenden Bonds weiter reduzieren. Grundsätzlich sollten jedoch auch Anleihen von sinkenden Zentralbankzinsen profitieren.

Ein Ausbruch des Goldpreises über 3.500 US-$/Unze wäre ein weiteres technisches Kaufsignal.

Bezüglich des US-Dollars bleiben wir grundsätzlich bullish. Allerdings sehen wir das Risiko, dass ein nachhaltiges Überschreiten der Marke von 1,16 US-$/€ den Weg in Richtung 1,23-1,25 US-$/€ öffnen könnte. In diesem Fall sollten USD-Positionen europäischer Anleger abgesichert werden, sofern möglich.

Wir erwarten jedoch weiterhin, dass das Niveau um 1,16 hält und der US-Dollar anschließend zunächst auf 1,10 US-$/€ zurückkehrt. Übergeordnet sehen wir Parität, mit möglicher Ausweitung bis unter 0,96 - in Richtung des All-Time-Highs gegenüber dem Euro bei 0,84 US-$/€.

Entsprechend haben wir unsere USD-Positionen weiterhin nicht abgesichert.