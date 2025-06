EQS-News: Continental AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Verkauf von ContiTech 2026 geplant

Mittelfristpotenzial für Continental Group: rund 19,5 bis 22,0 Milliarden Euro Umsatz, rund 12,0 bis 14,5 Prozent bereinigte EBIT-Marge

Mittelfristpotenzial für Unternehmensbereich Tires: rund 14,5 bis 16,0 Milliarden Euro Umsatz, rund 13,0 bis 16,0 Prozent bereinigte EBIT-Marge

Mittelfristpotenzial für Unternehmensbereich ContiTech (ohne OESL): rund 5,0 bis 6,0 Milliarden Euro Umsatz, rund 11,0 bis 13,0 Prozent bereinigte EBIT-Marge

ContiTech-Verkauf: Prüfung Sonderdividende und Aktienrückkäufe aus Verkaufserlös

Ausblick 2025: Veränderte Rahmenbedingungen führen zu Anpassung des Umsatzausblicks von ContiTech sowie zu Anpassung des Margenausblicks von Tires und daraus folgend für den Konzern Frankfurt am Main, 24. Juni 2025. Continental hat anlässlich ihres Kapitalmarkttags heute in Frankfurt am Main den angestrebten Verkauf des Unternehmensbereichs ContiTech bestätigt. Dies hat der Continental-Vorstand nach Analyse und Bewertung der infrage kommenden Transaktionsformen für eine Verselbstständigung des Unternehmensbereichs beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Continental-Aufsichtsrats ist die Veräußerung im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen. Sie erfolgt damit nach dem noch in diesem Jahr geplanten Verkauf des ContiTech-Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL). Darüber hinaus hat Continental neue finanzielle Mittelfristpotenziale für den Konzern sowie die Unternehmensbereiche Tires und ContiTech bekannt gegeben. Für das Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen zudem den Umsatzausblick für den Unternehmensbereich ContiTech unter Berücksichtigung veränderter Wechselkurse angepasst. Des Weiteren passt Continental den Margenausblick für den Unternehmensbereich Tires infolge veränderter Wechselkurse und der weltweit gestiegenen Handelsbarrieren an. Die Margenerwartung für den Gesamtkonzern wird folglich ebenfalls reduziert. "Continental wird künftig erstmalig in ihrer Geschichte ein reiner Reifenhersteller, der sich auf Wertschaffung, Profitabilität, Cashflow und eine stabile Geschäftsentwicklung fokussiert. Von dieser Resilienz werden alle Stakeholder profitieren", sagte Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender von Continental, am Dienstag in Frankfurt am Main. "Unseren Plan verfolgen wir konsequent. Nach der Abspaltung von Automotive verfügt Continental weiterhin über ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Wir streben eine attraktive Aktionärsrendite an", sagte Olaf Schick, Finanzvorstand von Continental. Finanzielle Mittelfristpotenziale für Continental sowie Tires und ContiTech Im Rahmen des Kapitalmarkttags hat Continental zudem Mittelfristpotenziale für den Konzern sowie die Unternehmensbereiche bekannt gegeben. Diese beziehen sich auf die Unternehmensaufstellung nach dem geplanten Spin-off von Automotive sowie dem angestrebten Verkauf des Geschäftsfelds OESL. ContiTech ist im Rahmen der Mittelfristpotenziale weiterhin als Teil von Continental berücksichtigt. Mittelfristig, also in den nächsten 3 bis 5 Jahren, erwartet das Unternehmen, auf Konzernebene einen Umsatz in einer Spanne von 19,5 bis 22,0 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 12,0 bis 14,5 Prozent zu erreichen. Mittelfristpotenziale: Continental Group Tires ContiTech (ohne OESL) Umsatz

rund 19,5 bis 22,0 Milliarden Euro rund 14,5 bis 16,0 Milliarden Euro

rund 5,0 bis 6,0 Milliarden Euro

Bereinigte EBIT-Marge1

rund 12,0 bis 14,5 Prozent rund 13,0 bis 16,0 Prozent

rund 11,0 bis 13,0 Prozent



1 EBIT bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte Prüfung nach ContiTech-Verkauf: Sonderdividende und Aktienrückkäufe Nach dem geplanten Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive im September dieses Jahres ist, wie bereits mitgeteilt, eine Erhöhung des Ausschüttungskorridors auf 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns (bisher: 20 bis 40 Prozent) an die Continental-Aktionärinnen und -Aktionäre vorgesehen. Nach dem Verkauf von ContiTech wird das künftige reine Reifenunternehmen aus dem Verkaufserlös die Ausschüttung einer Sonderdividende ebenso wie Aktienrückkäufe prüfen. Mittelfristig wird Continental die Erhöhung des grundsätzlichen Dividendenpotenzials innerhalb des anvisierten Korridors (40 bis 60 Prozent) sowie möglicherweise weitere Aktienrückkäufe eruieren. Continental strebt an, als fokussierter globaler Reifenhersteller mit ihrem margenstarken und resilienten Geschäftsmodell sowie einer effizienten globalen Aufstellung eine attraktive Rendite für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu erwirtschaften. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen passt Continental ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an. Wechselkursveränderungen führen zur Anpassung des Umsatzausblicks für den Unternehmensbereich ContiTech. Die veränderten Wechselkurse und zunehmende Handelsbarrieren führen zu einer Anpassung der Margenerwartung des Unternehmensbereichs Tires. Die Margenerwartung für den Gesamtkonzern wird folglich ebenfalls reduziert. Der Ausblick berücksichtigt nun die derzeit geltenden Zölle und aktuellen Wechselkurse. Für den Konzern rechnet Continental für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz in einer Bandbreite von rund 19,5 bis 21,0 Milliarden Euro und nunmehr einer bereinigte EBIT-Marge von rund 10,0 bis 11,0 Prozent (zuvor 10,5 bis 11,5 Prozent). Für den Unternehmensbereich Tires rechnet Continental mit einem Umsatz von rund 13,5 bis 14,5 Milliarden Euro und nunmehr einer bereinigten EBIT-Marge von rund 12,5 bis 14,0 Prozent (zuvor 13,3 bis 14,3 Prozent). Für den Unternehmensbereich ContiTech rechnet Continental nunmehr mit einem Umsatz von rund 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro (zuvor 6,3 bis 6,8 Milliarden Euro) und weiterhin einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,0 bis 7,0 Prozent. Tires: ein Champion für Reifen - resilient und stark im Markt positioniert Continental ist ein resilienter Reifen-Champion mit starker Marke. Trotz volatiler Märkte hat sich das Reifengeschäft von Continental in den vergangenen Jahren stabil entwickelt. Dabei profitiert das Unternehmen von besonders effizienten Prozessen, einem hohen Kundenfokus und einem starken Technologieportfolio. Ihre hohe Qualität stellt Continental mit zahlreichen Auszeichnungen in unabhängigen Reifentests fortlaufend unter Beweis. Dabei verfügt das Unternehmen mit seinen 20 Reifenwerken über eine globale Präsenz bei gleichzeitiger lokaler Verankerung. Tires profitiert von Skaleneffekten und Verbundvorteilen, denn rund 80 Prozent der globalen Fertigungskapazitäten sind in sogenannten Megafabriken gebündelt. Continental verfügt über eine starke Basis im Segment der Pkw-Reifen. So standen Pkw-Reifen im vergangenen Jahr für rund 77 Prozent des Tires-Umsatzes. Dabei generierte der Unternehmensbereich 2024 insgesamt rund 54 Prozent seines Umsatzes in der Region EMEA, sprich in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Weltweit macht das Reifenersatzgeschäft rund 76 Prozent des Umsatzes aus. So liegen die Wachstumspotenziale vor allem in Nordamerika und Asien. Zudem ist Continental bereits im technologisch anspruchsvollen Segment der sogenannten Ultra-High-Performance-Reifen, das heißt besonders leistungsfähige Reifen mit einer Größe von mehr als 18 Zoll, sehr erfolgreich und sieht hier auch weiteres Wachstumspotenzial. Heute stehen diese Reifen markenübergreifend für rund 39 Prozent der verkauften Pkw-Reifen des Unternehmensbereichs sowie rund 48 Prozent der Marke Continental. ContiTech: Fokus auf Industrie - diverses Kundenportfolio Der Unternehmensbereich ContiTech wird seinen Schwerpunkt auf das Industriegeschäft konsequent weiter verstärken. Nach dem angestrebten Verkauf des Geschäftsfeldes OESL (Umsatz 2024: rund 1,9 Milliarden Euro) im zweiten Halbjahr 2025 wird der Umsatz von ContiTech zu rund 80 Prozent mit Industriekunden erwirtschaftet. Die Lösungen aus Gummi und Thermoplastik sind bei Industriekunden gefragt. Das Kundenportfolio ist dabei sowohl nach Branchen als auch regional hoch diversifiziert. Zu den Schlüsselindustrien des Unternehmensbereichs zählen aktuell Off-Highway-Mobilität, Bergbau, Bau und Heim, Energiemanagement sowie Automotive. 2024 erzielte ContiTech ohne OESL einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro, der zu rund 41 Prozent in der Region EMEA, zu 36 Prozent in Nord- und Südamerika sowie zu 23 Prozent in der Region Asien-Pazifik generiert wurde. Dabei wird jeweils rund die Hälfte des Umsatzes in der industriellen Erstausrüstung beziehungsweise im Ersatzgeschäft erzielt. ContiTech strebt an, ihre operative Leistung weiter zu steigern und zu wachsen. Komplexitätsreduktion, Kundenzentrierung sowie die Fokussierung des Geschäftsportfolios bilden den Kern der Transformation von ContiTech. Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2024 einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 55 Ländern und Märkten. Pressekontakt Marc Siedler Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen Continental Telefon: +49 511 938-1278 Mobil: +49 151 24506041 E-Mail: marc.siedler@conti.de Vincent Charles Leiter Unternehmenskommunikation Continental Telefon: +49 511 938-1364 Mobil: +49 173 3145096 E-Mail: vincent.charles@conti.de Presseportal: www.continental-presse.de Mediathek: www.continental.de/mediathek



