DOW JONES--Continental blickt wegen einer schwächer als erwarteten Profitabilität im Reifengeschäft etwas pessimistischer auf die Margenentwicklung 2025. Die bereinigte EBIT-Marge im Konzern wird dieses Jahr zwischen rund 10,0 und 11,0 Prozent erwartet, kündigte der DAX-Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages an. Bisher wurde der Rendite-Korridor mit 10,5 bis 11,5 Prozent angegeben. Die Umsatzprognose wurde mit rund 19,5 bis 21,0 Milliarden Euro bekräftigt. In diesem Ausblick seien nun alle geltenden Zölle und Wechselkurseffekte berücksichtigt.

Für den Unternehmensbereich Tires rechnet Conti dieses Jahr den weiteren Angaben wie bisher mit einem Umsatz von rund 13,5 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll dagegen bei nur noch rund 12,5 bis 14,0 Prozent liegen. Hier wurden bisher 13,3 bis 14,3 Prozent in Aussicht gestellt. Grund für die Senkung seien die zunehmenden Handelsbarrieren (Zölle) und negative Wechselkurseffekte.

Für den Bereich Contitech, der kommendes Jahr verkauft werden soll, wird 2025 wegen Wechselkurseffekten nur noch ein Umsatz von rund 6,0 Milliarden bis 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Hier wurden bisher 6,3 Milliarden bis 6,8 Milliarden Euro erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge wird weiter zwischen rund 6,0 bis 7,0 Prozent gesehen.

Mittelfristig will Continental auf Konzernebene einen Umsatz in einer Spanne von 19,5 Milliarden bis 22,0 Milliarden Euro erzielen. Die bereinigte EBIT-Marge soll in drei bis fünf Jahren zwischen 12,0 bis 14,5 Prozent liegen. Aumovio und das Geschäftsfeld OESL (Gummiprodukte für Automobilhersteller) sind in dieser Prognose nicht mehr enthalten, Contitech dagegen schon.

