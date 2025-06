DJ Continental will Contitech 2026 verkaufen

DOW JONES--Nach der Abspaltung des Autoelektronikgeschäfts unter dem Namen Aumovio will sich Continental auch von seinem Kunststoff- und Kautschukgeschäft trennen. Die Sparte Contitech soll kommendes Jahr verkauft werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages an. Im Zuge des Verkaufs von Contitech will der Konzern aus dem Erlös die Ausschüttung einer Sonderdividende und Aktienrückkäufe prüfen. Der Aufsichtsrat muss dem Contitech-Verkauf noch zustimmen, was aber weitgehend als Formsache gilt.

Mit der Abspaltung und dem Börsengang von Aumovio im September und dem Verkauf von Contitech setzt der Konzern aus Hannover künftig auf den Bereich Reifen. "Continental wird künftig erstmalig in ihrer Geschichte ein reiner Reifenhersteller, der sich auf Wertschaffung, Profitabilität, Cashflow und eine stabile Geschäftsentwicklung fokussiert", wird CEO Nikolai Setzer in der Mitteilung zitiert.

Nach dem Spin-off von Aumovio soll wie geplant die Ausschüttungsquote auf 40 bis 60 Prozent des Konzerngewinns erhöht werden. Bisher liegt der Korridor bei 20 bis 40 Prozent.

