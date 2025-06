Am 22. Juni ist Teslas Robotaxi-Dienst in Austin an den Start gegangen - mit kleiner Flotte und menschlichen Beifahrer:innen. Einige Vorfälle mit autonom fahrenden Model Y haben jedoch schon kurze Zeit später die Behörden auf den Plan gerufen. In Austin, im US-Bundesstaat Texas, ist man selbstfahrende Autos gewohnt. Hier ist etwa der mit Abstand führende Robotaxi-Anbieter Waymo mit einigen Hundert Fahrzeugen unterwegs. Tesla startet mit 10 bis 20 ...

